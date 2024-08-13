نقيب المهندسين يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

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أحمد جودة - القاهرة -

وقّع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين والأستاذ الدكتور شريف صدقي- الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون بين النقابة والوكالة، لتدريب المهندسين وطلاب كليات الهندسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، في إطار توجه نقابة المهندسين المصرية للارتقاء بمستوى التعاون بينها وبين كافة مؤسسات الدولة لخدمة وصالح أعضائها.



تم توقيع البروتوكول بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتور أحمد فرج- رئيس لجنة الفضاء وعضو مجلس نقابة المهندسين، الأستاذ الدكتور حمدي الليثي- مستشار اللجنة، والأستاذ الدكتور أحمد حمزة- وكيل اللجنة، والمهندس أحمد عبد الحكيم المنهاوي - مقرر اللجنة، والدكتورة ميادة خيري شحاته- مقرر مساعد اللجنة، والدكتور عماد الدين فاروق، والمهندسة إيمان عطعوط، والمهندس وفيق عبد الحي، والدكتور محمد إسماعيل أعضاء اللجنة.

وأعرب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، عن سعادته بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، نظرًا لما تقوم به من دور مهم في توطين تكنولوجيا الفضاء قائلًا: "صرح تكنولوجي عظيم يليق بمكانة مصر بعد غيابها عن هذا المجال لفترة طويلة، فضلا عن دورها في تعزيز البحث العلمي في علوم الفضاء التي أصبحت لا غنى عنها في كثير من المجالات الحيوية من بينها الصناعة والزراعة واستكشاف الموارد المعدنية، والمناخ والاتصالات.



وأضاف النبراوي": تسعى نقابة المهندسين من خلال هذا البروتوكول للتعاون المثمر مع "وكالة الفضاء المصرية"؛ ليواكب المهندسون التطورات التكنولوجية الحديثة، فتكنولوجيا الفضاء لا تنحصر في استكشاف الفضاء، لكنها تمتد إلى كثير من المجالات المهمة، كما تتقاطع علوم الفضاء مع كثير من التخصصات الهندسية ومنها الهندسة الميكانيكية والكهربائية وعلوم الحاسب والاتصالات والبرمجة وغيرها.



وأكد نقيب المهندسين أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار اهتمام النقابة بإعداد وتأهيل وصقل خبرات المهندسين، للانطلاق لسوق العمل داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن النقابة لا تدخر جهدًا لتدريب المهندسين وتنمية مهاراتهم، ولهذا وقّعت العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات عديدة فى مصر لتدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.



من جانبه أشار الدكتور المهندس أحمد فرج رئيس اللجنة إلى أن البروتوكول يعمل على تعزيز التعاون فى العديد من المجالات، ويأتي على رأسها تدريب تنمية مهارات المهندسين وطلاب كليات الهندسة، من خلال توفير وكالة الفضاء المصرية أفضل خبرائها لتدريبهم، مع توفير المواد العلمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، وكذا تأهيل المهندسين للمشاركة في المسابقات الدولية أو تنفيذ برامج فضائية خاصة، مما يعزز من قدرتهم على الاستفادة من هذه الخبرات.



ينص البروتوكول على تقديم النقابة الدعم الفني والاستشاري للإشراف على المشاريع الإنشائية للوكالة عند الضرورة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني الهندسي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

فيما أكد المهندس "أحمد المنهاوي" أن بنود البروتوكول تضمنت ضرورة تسويق الخدمات والمنتجات الفضائية عن طريق التنسيق مع النقابات العربية للمهندسين لتسويق خدمات ومنتجات وكالة الفضاء، مع بحث إمكانية الاشتراك في تصنيع قمر صناعي عربي مشترك تحت إشراف الوكالة.



وقد تبادل كل من المهندس طارق النبراوي والأستاذ الدكتور شريف صدقي، الدروع التذكارية، تقديرًا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين نقابة المهندسين ووكالة الفضاء المصرية.



هذا وقد قام وفد النقابة بعمل جولة في معامل الوكالة وأكاديمية الفضاء ومبنى AIT، للاطلاع على أحدث التقنيات والمشروعات الجاري تنفيذها.

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