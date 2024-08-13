نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس نقابة المحامين يستكمل مناقصة توريد ماكينات ومستلزمات الطباعة والكارنيهات لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استكملت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة العامة للمحامين، جلسة فض المظاريف المالية لمناقصة توريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية وماكينات ومستلزمات الطباعة لعام 2025، والمؤجلة من يوم الإثنين الماضي، في إطار حرص عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، على أموال نقابة المحامين، وبناء على توجيهاته.



قامت اللجنة بفض المظاريف المالية وإعلانها بحضور ممثلي كل الشركات المتقدمة، وتبين عدم الوصول إلى السعر المقترح من قبل النقابة، مما جعل اللجنة تحول المناقصة إلى ممارسة بين الشركات.

وانتهت الممارسة التي أجرتها اللجنة بين الشركات إلى شركتين قاموا بتقديم عرض مناسب يقارب ما قررته النقابة من طرح للأسعار لتوريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية.

كما توصلت اللجنة إلى شركتين أخرتين لتوريد مستلزمات الطباعة، بأسعار أقل بكثير من الأعوام السابقة، وذلك بعد جعل المناقصة ممارسة إلى أقل سعر بين الشركات المتقدمة.

حضر المناقصة من أعضاء المجلس، الأساتذة؛ أبوبكر ضوة، محمود الداخلي، محمد الكسار، محمد كركاب، إبراهيم فؤاد، محمود تفاحة.