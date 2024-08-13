أداء مشرف للفوج الثاني من طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر المشاركين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 01:28 مساءً - انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، على المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تنظمها الدولة المصرية وتهدف إلى تعميق الانتماء الوطني والتعريف بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م؛ شاركت جامعة الأزهر بعدد من طلابها (طلاب من أجل مصر) تحت إشرافٍ من الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب؛ في مهرجان العلمين للأنشطة الطلابية للعام2024م تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة وجامعة الأزهر وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن مشاركة فريق طلاب الجامعة يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات معالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعوة كريمة من الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن فريق الجامعة قام بأداء مشرف في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة، ومناخ معتدل، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها المنطقة.

وقال رئيس جامعة الأزهر: إن مهرجان العلمين للأنشطة الطلابية يتضمن مشاركات طلابية في مجالات: (أنشطة الفنون التشكيلية - الأنشطة الرياضية - الأنشطة الموسيقية) وغير ذلك من سائر الأنشطة الطلابية.

صفحة مهرجان العلمين الجديدة 2024م:

https://www.facebook.com/NewAlameinFestival?mibextid=ZbWKwL

صفحة قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61562302426045...