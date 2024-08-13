وزارة العمل : ندوة للتوعية حول عقود العمل والإجازات والحقوق والواجبات فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 01:28 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، من خلال مكتب عمل أبوقرقاص ندوة للتوعية للعاملين بشركة تساهيل للمشروعات المتناهية الصغر - بنى عبيد مركز ابوقرقاص بالمنيا ، بعنوان عقود العمل والاجازات طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، بحضور 26 عامل من العاملات بالشركة ، حيث تناولت الندوة شرح عدة موضوعات منها : التعريف بالعامل وصاحب العمل ، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار ، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس ، وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ، كما تناولت شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ، ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل ، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التى شملها القانون ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأضافت مدير المديرية ،أن الندوة ألقى محاضراتها ، محمد عبد الله مدير مكتب عمل ابوقرقاص ، ومحمود وفقى مفتش بالمكتب ، كما جرى الرد خلالها على أسئلة واستفسارات الحضور حول موضوعات الندوة وما يتعلق بحقوق العمال وواجباتهم التي أقرها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، مؤكدة على الاستمرار فى نشر التوعية والتثقيف حول أحكام القانون بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة ..