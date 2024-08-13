نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات بعدد من الخطوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إضافة عدد من العربات لزيادة سعة بعض القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

وجاء في بيان الهيئة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل التعديلات التي سيتم تطبيقها على تركيب القطارات على النحو التالي:

اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024:

قطار 3023 "القاهرة/ الإسكندرية": سيتم زيادته إلى 9 عربات ثالثة مكيفة وعربة بوفيه ثالثة مكيفة، مع الاحتفاظ بالجدول الحالي.

قطار 3009 "القاهرة/ الإسكندرية": سيتم زيادته إلى 9 عربات ثالثة مكيفة وعربة بوفيه ثالثة مكيفة، مع الاحتفاظ بالجدول الحالي.

قطار 1012 "القاهرة/ أسوان": سيتم زيادته إلى 10 عربات ثالثة مكيفة، مع الاحتفاظ بالجدول الحالي.

قطار 3006 "الإسكندرية/ أسوان": سيتم زيادته إلى 9 عربات ثالثة مكيفة وعربة بوفيه ثالثة مكيفة، مع الاحتفاظ بالجدول الحالي.

اعتبارًا من يوم الخميس 15 أغسطس 2024:

قطار 1009 "أسوان/ القاهرة": سيتم زيادته إلى 10 عربات ثالثة مكيفة، مع الاحتفاظ بالجدول الحالي.

قطار 3008 "الإسكندرية/ أسوان": سيتم زيادته إلى 9 عربات ثالثة مكيفة وعربة بوفيه ثالثة مكيفة، مع الاحتفاظ بالجدول الحالي.

اعتبارًا من يوم الجمعة 16 أغسطس 2024:

قطار 3007 "أسوان/ القاهرة": سيتم زيادته إلى 9 عربات ثالثة مكيفة وعربة بوفيه ثالثة مكيفة، مع الاحتفاظ بالجدول الحالي.

قطار 3025 "أسوان/ القاهرة": سيتم زيادته إلى 9 عربات ثالثة مكيفة وعربة بوفيه ثالثة مكيفة، مع الاحتفاظ بالجدول الحالي.

اعتبارًا من يوم السبت 17 أغسطس 2024:

قطار 3024 "الإسكندرية/ القاهرة": سيتم زيادته إلى 9 عربات ثالثة مكيفة وعربة بوفيه ثالثة مكيفة، مع الاحتفاظ بالجدول الحالي.