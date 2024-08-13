التعليم: إعلان أرقام جلوس الطلبة المتقدمين لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين عبر هذا الرابط

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2024،2025.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد بداية من يوم السبت 17 أغسطس الجاري وحتى الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

ويمكن للطلاب الحصول على أرقام الجلوس واللجنة الامتحانيه عبر الدخول على الرابط من هنا https://exls.emis.gov.eg/

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM.

1- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2024/2023م من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم.

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2024/2023م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيًا الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسميًا حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي بالمدرسة يتم صرف النظر عن نتيجته.

-الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات مع استيفاء شروط التقدم.

-الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي مع استيفاء شروط التقدم، ويسمح لهذه الفئة فقط بعد إعلان نتيجة امتحان تحديد المستوى الذى يعقد مع امتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية اتاحة التسجيل لهم حتى قبل بدء أعمال الامتحانات.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها بوزارة التربية والتعليم شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري في الخارج ومستوفيًا لشروط التقدم.

-الطالب المصري الذي أدى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات ابناؤنا في الخارج الكترونيًا في العام الدراسي 2024/2023م وكانت نتيجته (اجتاز) حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوي مع استيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م وحاصل على شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2024/2023م وذلك بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر على التحويل حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.