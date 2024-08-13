نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الري والإنتاج الحربي يبحثان عددا من موضوعات التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السيد اللواء مهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى بحضور عدد من السادة قيادات الوزارتين لمناقشة عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة منظومة الموارد المائية فى مجالات تأهيل الترع ومحطات الرفع والمنشآت المائية.

وفى بداية الاجتماع.. أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه باللواء مهندس صلاح الدين، مشيرًا لحرصه على تعزيز التعاون بين الوزارتين لتذليل أى عقبات تواجه المشروعات المشتركة وتحقيق المستهدفات التى تنعكس إيجابيًا على خدمة المنظومة المائية، مؤكدًا على أهمية التعاون لنهو كافة المشروعات التى تقوم بها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الموارد المائية والري.

وأكد وزير الموارد المائية والرى على إستمرار التعاون بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات بالدولة لتنفيذ المشروعات التي تخدم المنظومة المائية وتنعكس بالتبعية على خدمة المواطنين، مؤكدًا على حرص أجهزة الوزارة على إستلام كافة المشروعات التي تنفذها الجهات الأخرى بعد نهو التنفيذ بأعلى درجة من الكفاءة مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

ومن جانبه.. أوضح المهندس صلاح الدين أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على التكامل مع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة وذلك بالاستفادة بما يتوافر بالشركات والوحدات التابعة للوزارة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وخبرات بشرية على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من العمليات المسندة إلى بعض شركات الإنتاج الحربي - وهي (حلوان للصناعات الهندسية، قها للصناعات الكيماوية، حلوان للأجهزة المعدنية) - لصالح وزارة الموارد المائية والري.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى وجود تعاون مثمر ودائم بين الوزارتين لتنفيذ العديد من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا على حرص الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

وخلال اللقاء تم استعرض موقف عدد من مشروعات تأهيل الترع التى تنفذها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، حيث إتفق الوزيران على نهو الأعمال واستلامها بعد نهو كافة الملاحظات والإطمئنان لجودة التنفيذ، كما تم عرض موقف شراء وتوريد محركات غاطسة بالطلمبة وقطع غيار محركات غاطسة وقطع غيار كهربائية ومولدات ديزل للآبار الجوفية بالوادى الجديد، وتوريد قطع غيار وتروس ومهمات ومحابس وكاميرات مراقبة لمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث وجه الوزيران بسرعة نهو إجراءات الشراء فى أسرع وقت لخدمة منظومة الموارد المائية، وعرض موقف عملية تحديث المنظومة الأمنية بقناطر نجع حمادى الجديدة.