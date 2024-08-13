باسل رحمي: نتعاون مع كافة المؤسسات الخاصة والاهلية المهتمة بدعم قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:33 مساءً - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المستثمرين والمؤسسات الخاصة على المشاركة في هذا الهدف الهام الذي يعتبر من أساسيات التنمية الاقتصادية في أية دولة ناجحة. وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعد من أهم مؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة المناخ الاستثماري والتشريعي للنهوض به.

وأضاف أن من بين مهامه الرئيسية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات و المؤسسات المهتمة برفع قدرات قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رحمي على هامش مشاركته في الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة السابقة للهجرة ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموى والنائب أحمد أبو هشيمة وممثلي شركة بلتون.

وأشار رحمي في كلمته إلى أن التعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار استمرار نجاحات الدولة ممثلة في مؤسساتها العامة والخاصة في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير كافة الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق طموحات شباب مصر ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة وفتح آفاق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة أمام رواد الأعمال.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى التعاون القائم بين الجهاز ومؤسسة أبو هشيمة الخير في تنفيذ واحدة من اقوى مسابقات المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال Startup Power .. والتي يتم تنظيم نسختها الثالثة هذا العام وتولي اهتماما خاصا بالمشاريع التى تدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي كأحد أهم التوجهات العالمية والقومية وذلك بمشاركة ما يزيد على ١٢ الف متسابق من رواد الأعمال ليقدموا أفضل ما لديهم من أفكار لمشروعات ابتكارية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية .

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على زيادة أوجه التنسيق الحالي والمرتقب مع مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكافة المؤسسات المهتمة بهذا القطاع لتوفير المزيد من الخدمات والدعم للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد ورائدات الأعمال من أجل إيجاد جيل جديد ومؤهل من سيدات ورجال الأعمال يتمتع بالمهارات الفنية والإدارية والتكنولوجية والإبداعية ويمتلك مقومات النجاح والاستدامة...