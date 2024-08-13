رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:33 مساءً - وقع، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، والرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية اللواء مهندس/ أحمد عبدالسلام، بروتوكول تعاون؛ لوضع أطر تنسيقية لتعظيم الاستفادة من إصدارات المجمع المؤمنة داخل أقسام مجلس الدولة جميعها.

ويأتي هذا البروتوكول في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية؛ بشأن قيام كافة جهات الدولة بالاعتماد على قدرات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج وإصدار وتخصيص كافة الوثائق والمحررات المؤمنة، وانطلاقاً من حرص الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من مخرجاتها في العمل القضائي.

وجاء هذا من حرص الدولة على بناء بيئة خدمية فعالة لجميع الفئات والمستويات في ضوء متطلبات خطط التنمية والتحول الرقمي لتلبي احتياجات المواطنين المختلفة وتتلاءم بمتطلباتهم بجودة فائقة واهتمام فريد وصولا لتعزيز قدراتهم على إنهاء خدماتهم بأسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة وأقل مجهود.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، التزام المجمع بتنفيذ وإنتاج وتطوير كافة الإصدارات الخاصة بمجلس الدولة، طبقاً لأحدث المقاييس العالمية، مع توفير الوثائق والمحررات المؤمنة التي يمكن إصدارها لمصلحة الجهات الحكومية.

من جانبه.. وجه المستشار رئيس مجلس الدولة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع أقسام مجلس الدولة بسهولة ويُسر؛ مؤكدا الاستفادة من كافة الإجراءات وتفعيل البروتوكول لضمان توصيل الخدمات المقدمة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.