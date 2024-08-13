وزير الري يبحث مع مسئولى السفارة الهولندية بالقاهرة سُبل تعزيز التعاون بين...



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 06:31 مساءً - دراسة إطلاق مرحلة ثانية من "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا"..

قبول المزارعين شرط اساسى قبل تنفيذ مشروعات الرى الحديث

التقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كل من او إيفا وايتمان نائب رئيس البعثة الهولندية بالقاهرة ، و فولكرت دي ياخر مسئول ملف المياه بالسفارة الهولندية فى مصر لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية ، والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة ، حيث أشار الدكتور سويلم إلى الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر بين البلدين في هذا المجال منذ بدء أعمال المجلس الإستشارى المصرى الهولندي فى السبعينيات والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه ، مشيراً لقيام الوزارة بإعداد قائمة بأولويات المشروعات والدراسات البحثية ودراسات الجدوى التى يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة ومنها الجانب الهولندي ، بحيث تعبر هذه الأولويات عن رؤية الوزارة وإحتياجاتها المطلوبة على الأرض .

وتم خلال الإجتماع مناقشة موقف مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" والممول من حكومة هولندا ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ ، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة إدارة المشروع بالشكل الذى يضمن قبول المزارعين فى منطقة المشروع للتحول لأنظمة الرى الحديث ، وهو ما يتطلب التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف على وجهة نظرهم تجاه هذا التحول وتعريفهم بالنماذج الناجحة للرى الحديث وما حققه هذا التحول من ترشيد في إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الطاقة والأسمدة وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين انفسهم .

كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت فى مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR ، و دراسة إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان إستدامة التعاون البحثى التطبيقي بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها ، حيث أشاد الدكتور سويلم بما يتمتع به البرنامج من مرونة وكفاءة تسمح بتحديد البحوث التطبيقية التى تحتاجها الوزارة فعلياً والدعم الفنى المطلوب تقديمه من الجانب الهولندى ، مشيراً لتوجيهاته السابقة للمركز القومى لبحوث المياه بضرورة تقديم بحوث تطبيقية تتعامل بشكل واضح مع تحديات المياه على الأرض .

وفيما يخص تدريب وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال المياه .. أكد الدكتور سويلم على أهمية قيام المؤسسات البحثية الهولندية بدعم "مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى" و "المركز الافريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA لتقديم دورات تدريبية متميزة للمتخصصين من المصريين والأفارقة في مجالات المياه والمناخ .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية مشاركة الجانب الهولندي في فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" والمزمع عقده في شهر إكتوبر المقبل بالتزامن مع عقد "إسبوع المياه الإفريقى" لإثراء المناقشات بالجلسات المختلفة وتبادل الخبرات والأفكار خاصة فى ظل وجود العديد من الخبرات الهامة في مجال المياه لدى الجانب الهولندي والتى يمكن لمصر والعديد من دول العالم الإستفادة منها ، مؤكداً أن مصر ستواصل مجهوداتها خلال إسبوع القاهرة للتأكيد على وضع المياه وعلاقتها بالمناخ على رأس أولويات المجتمع الدولى .