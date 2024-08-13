رئيس الوزراء يتابع خطط التوسع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 07:32 مساءً - عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط التوسع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار الحرص على متابعة الخطوات الجارية لتنفيذ المشروعات المستهدفة فى مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع فى توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، موقف التمويلات الميسرة من شركاء التنمية الموجهة لتنفيذ مشروعات فى قطاع الطاقة المتجددة، وتناولت الموقف الخاص بـ18 مشروعًا جاريًا فى هذا الصدد، استنادًا إلى تضمين برنامج "نُوَفِي" مكونًا لدعم استثمارات الشبكة الكهربائية.

من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت موقف القُدرات الحالية والمُستهدفة من مصادر الطاقة المتجددة طبقًا لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وكذلك القدرات المطلوبة لإنتاج الهيدروجين، كما تطرق إلى استعراض نسبة قدرات الطاقة المتجددة والمائية والتخزين لإجمالى القدرات الراهنة.

كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجاوات، موضحًا أن ذلك من شأنه أن يُحقق وفرًا فى الوقود يعادل 4.1 مليار دولار سنويًا.