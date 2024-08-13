لجنة التخطيط توجه الشكر لـ "خالد بيبو" تنفيذاً لرغبة كولر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 07:33 مساءً - قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي توجيه الشكر لخالد بيبو مدير الكرة بالفريق تنفيذا لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأصر كولر علي رحيل خالد بيبو من منصبه بسبب المشاكل الإدارية التي شهدتها غرفة ملابس الفريق خلال الموسم الجاري وأثّرت على نتائج الفريق في بعض فترات الموسم.

ورغم محاولات مسئولو الأهلي اقناع كولر بالابقاء على خالد بيبو إلا أن كولر اصر على موقفه ليقرر الأهلي في النهاية توجيه الشكر لخالد بيبو الذي تولى المسئولية بداية الموسم الجاري خلفا لـ سيد عبد الحفيظ.