نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تشدد على تفعيل استخدام السبورات والشاشات الذكية بجميع المدارس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في كتابها الدوري الصادر للعام الدراسي الجديد 2024/2025، بضرورة دمج التكنولوجيا والأنشطة بكافة أنواعها في العملية التعليمية، من خلال الآتي:

1- تفعيل استخدام السبورات والشاشات الذكية بجميع المدارس المجهزة بها.

2- الاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية.

3- تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية؛ لإتاحتها للطلاب.

4- تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة؛ تجنبا لإهدار الوقت وترشيدًا للنفقات، وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.

5_حظر تفعيل أية صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص المؤسسات التعليمية المختلفة، وتحمل اسم (مدرسة - إدارة - مديرية). بخلاف الصفحة الرسمية للمؤسسة، ويكون المسئول عنها مدير المؤسسة.

وشددت على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد من تعليمات بهذا الكتاب الدوري، دون إغفال أى منها؛ درة للمسئولية



كما شددت على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي، بجميع المدارس خلال فترة سير العملية التعليمية