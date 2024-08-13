أخبار مصرية

تعرف على إحدى شراكات مبادرة ابدأ الوطنية بالتعاون مع مصنع قادر.. فيديو

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:34 مساءً - قامت شركة أبدأ الوطنية لتنمية المشروعات بعمل شراكات لتوطين صناعات متنوعة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ومنها شركة "بيكو" للآلات الثقيلة.

 

يهدف هذا المشروع إلى صناعة وتطوير مجموعة متنوعة من الآلات الثقيلة، بما في ذلك اللوادر، وضواغط الهواء، ومولدات

الكهرباء بقدرات مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية.

 

كما يسعي المشروع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع قادر) علي نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات الثقيلة في مصر، مما يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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