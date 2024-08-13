نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: مشروع إسكان حضاري بقرية الديسمي يضم ٣٢ عمارة سكنية لمتضرري السيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروع الديسمي المتكامل والذى يعد أحد المشروعات التنموية التى تم تنفيذها للمواطنين التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدد من قري مركز ومدينة الصف وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبدأ محافظ الجيزة جولته بتفقد المشروع المقام بطراز حضاري وتم انشاؤه على مساحة ٢٨ فدان ويضم عدد ٣٢ عمارة سكنية على مسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على عدد ٢ شقه سكنية بمساحة ١٢٠ م٢ للواحدة بإجمالي ٢٥٦ وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين المحافظ إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي.

وأشار المهندس عادل النجار بأنه تم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

وأوضح المحافظ أنه تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير كافة الاحتياجات المعيشية وإتاحة سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

لافتا أن المشروع تم مراعاه اقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلى ٣٢ مجموعة تضم ٨ حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح نحو ٧٢٠ م ٢ مجهزة بالكامل بإجمالي ٢٥٦ حظيرة.

وتفقد المحافظ مدرسة الديسمي والمقامة على مساحة ٣٦٠٠م٢ والتى تضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافه المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.

رافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعلى عبد الله حامد رئيس مركز الصف ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ ورئيس جهاز التفتيش ووكيل مديرية الصحة وممثلي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

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