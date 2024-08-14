بعد قليل.. مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي بشأن حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وطرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.

من جانبه شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا حادًا على نظام الثانوية العامة، قائلا: آن الأوان لتغيير المناهج، خاصة مناهج الأدبي فهي مشكلة المشاكل، وقولولى إيه فى المواد الأدبية بمرحلة الثانوية العامة مفيد هذه الأيام؟!، ايه الاستفادة إن طالب الثانوية العامة يدرس تاريخ، ومحدش يقولي يا نهار أسود أنت مش عايز تاريخ، بلاش الشعارات، خلونا في اللى بيأكل عيش ويجيب تقدم.

وأضاف تامر أمين خلال تصريحات تلفزيونية: الطالب يدرس جغرافيا ليه، يدرس فلسفة ومنطق ليه، هيعمل بيهم ايه وايه الاستفادة اللى هتعود عليه عند الدخول إلى الكلية أو سوق عمل، آخره يحاول يدور على شغلانة مدرس فلسفة أو تاريخ، المواد دى درسوها زى ما أنتم عايزين فى ابتدائى وإعدادى، ادوا جرعة وحصيلة أساسية، وكفاية قوى كده تاريخه خلوه يعرف مستقبله.