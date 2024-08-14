نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم إعلان نتيجة الدور الثاني لصفوف النقل بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، اليوم.

وعلى صعيد آخر، تصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023/2024، بعد إضافة درجتي الفيزياء وتعديل درجات الثانوية العامة مرة أخرى لطلاب الشعبة العلمية” علوم، رياضة”، وهم:

-نورا محمد بسيم حلمي محمود: الأولى على مستوى الجمهورية شعبة الرياضيات” الدمج التعليمي”

-حبيبة أحمد عبدالسميع أحمد: الأولى على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية” الدمج التعليمي”

-حبيبة محمود إبراهيم: الثالثة على مستوى الجمهورية “الشعبة الأدبية”

-نوران محمد عادل محمد يوسف: السادس مكرر على مستوى الجمهورية” الشعبة الأدبية”

-رغدة سمير إبراهيم: العاشر مكرر على مستوى الجمهورية” الشعبة الأدبية”

-مايكل رضا عياد ملاك: الثاني مكرر على مستوى الجمهورية ” شعبة علمي رياضة”

-نورهان نبيل عبدالعظيم: السابع مكرر على مستوى الجمهورية” شعبة علمي رياضة”

-مينا مجدي ميلاد نسيم: السادس مكرر على مستوى الجمهورية” شعبة علمي علوم”.