وزير الصحة والسكان يستقبل نائب رئيس شركة هواوي العالمية لبحث التعاون في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيد شن لاي نائب رئيس شركة هواوي العالمية، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين بمجال تطوير ورقمنة المنظومة الصحية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في بناء المستشفيات الخضراء والذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يساهم في تحقيق الرفاة الصحية للمواطن المصري.

بدأ وزير الصحة والسكان حديثه ، بتوجيه الشكر لمسؤولي شركة هواوي ، على جهودهم المبذولة ودعمهم المتواصل للمنظومة الصحية المصرية، مؤكدًا أن الشركة تُعد من الكيانات المؤسسية الرائدة بمجال التكنولوجية الرقمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطمئن على معدلات الإنجاز بملفات العمل السابقة، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد بحث التعاون، بملف التحول الرقمي للمدينة الطبية الخاصة بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى وضع آلية خاصة بالتعاون للتوسع بالمستشفيات الخضراء والتي تعمل بالنظام الذكي، حيث أكد الوزير على استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاح المشروعات المصرية الصينية.

أضاف " عبدالغفار " أن الوزير دعا الجانب الصيني ، إلى المشاركة في النسخة الثانية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024، وأكد على أهمية التعاون بين مصر والصين بمجال تطوير التنمية البشرية، والتى تعد ضمن أولويات الدولة المصرية، كما أشار إلى أهمية التعاون لتكثيف البرامج التدريبية لشباب الأطباء على أساسيات التحول الرقمي، وذلك لتنمية قدراتهم على إدارة منظومة الرعاية الصحية.

من جانبه أعرب نائب رئيس شركة هواوي العالمية ، عن سعادته للتعاون مع القطاع الصحي المصري ، الذي وصفه بأنه متطور ويمتلك كوادر بشرية عالية المهارة، مؤكدًا استعداد بلاده الدائم للتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لاستخدام القدرات التكنولوجية والحلول الذكية بمجال الرعاية الصحية، فضلًا عن رغبته في التعاون مع الجانب المصري لتقديم كافة الخدمات الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية ، بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات الصحية.