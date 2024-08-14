نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لإنشاء سوق الصف الحضاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع سوق الصف الحضارى بمركز ومدينة الصف والجارى انشاءه للقضاء على الأسواق العشوائية بالمركز ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البديل الحضاري للبائعين وتسهيل حركة المرور استجابة لمطالب مواطني المركز.

وأوضح المحافظ أن سوق الصف الحضاري مقام على مساحة ٤٦٠٠ م2 ويتكون من دور أرضي وأول بإجمالي ٩١وحدة بيعية وتم بناؤه وتجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلي ومكافحة الحرائق ومدعم بكل وسائل الحماية والأمان مع المرافق اللازمة (مياه – كهرباء – صرف صحي ).

وأكد المهندس عادل النجار حرص المحافظة على إنشاء أسواق حضارية جديدة ومتنوعة ومتكاملة الخدمات بالأحياء والمراكز والمدن لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والطرق العامة.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من أن الأسواق الجديدة مجهزة بالمرافق اللازمة من مياه وكهرباء وإنارة وصرف صحي وعوامل أمان ووسائل الحماية المدنية سعيًا إلى خلق صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة لحركة المرور.

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