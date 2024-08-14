أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ نظيريه بالكونغو والجابون بذكرى العيد القومى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 12:31 مساءً - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد سيادته العميد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال بريس كلوتير أوليجي نجيما رئيس الجمهورية الجابونية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد سيادته السيد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الجابونية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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