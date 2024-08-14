مفتي الجمهورية يستقبل وكيلَ الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر ورئيس قطاع المعاهد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:32 مساءً - الدكتور نظير عياد:

ثقة فخامة الرئيس تَحمِلني على بذل قصارى جهدي لخدمة الدين والوطن

سنتعاون بشكل وثيق مع كافة قطاعات الأزهر الشريف بهدف تحقيق تضافر الجهود ونشر الوعي الديني الصحيح

الدكتور محمد الضويني: دار الإفتاء المصرية هي أقدم دار إفتاء في العالم وتتمتع بمكانة رفيعة في تقديم الفتاوى وَفق المنهج الوسطي

تعليمات فضيلة الإمام الأكبر تؤكد على تعاون كافة قطاعات الأزهر مع دار الإفتاء المصرية

نحن على ثقة بأنَّ فضيلة المفتي سيضيف الكثير إلى مسيرة دار الإفتاء المصرية

استقبل فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- صباح اليوم الأربعاء، فضيلةَ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لتهنئة فضيلة المفتي بتولِّي هذا المنصب الرفيع.

وفي مستهلِّ اللقاء رحَّب فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد بفضيلة الدكتور محمد الضويني، والوفد المرافق له، مُعربًا عن شُكره وتقديره للثقة الكبيرة التي منحه إياها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه مفتيًا للجمهورية، كما أكد فضيلته أن هذه الأمانة العظيمة تحمله على بذل قصارى جهده لخدمة الدين والوطن، داعيًا الله تعالى أن يوفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

وشدَّد فضيلته على أن دار الإفتاء المصرية ستعمل تحت مظلة الأزهر الشريف، وستتعاون بشكل وثيق مع كافة قطاعات الأزهر الشريف، وذلك بهدف تحقيق تضافر الجهود في خدمة الدين والوطن، والعمل على نشر الوعي الديني الصحيح، وتقديم الفتاوى الوسطية للمسلمين في شتى أنحاء العالم.

من جانبه أثنى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، على فضيلة المفتي، مؤكدًا أنه ابن أصيل للأزهر الشريف، تربَّى على منهجه الوسطي المعتدل، والذي يعد منارة للإسلام في العالم أجمع، مشيرًا إلى أنَّ دار الإفتاء المصرية تعدُّ أقدم دار إفتاء في العالم، وتتمتع بمكانة رفيعة، وهي مثال يحتذى به في تقديم الفتاوى وَفْقَ المنهج الوسطي الذي يراعي مقتضيات العصر ومتطلبات الواقع المعاصر.

وأعرب الدكتور الضويني عن ثقته بأن فضيلة المفتي سيضيف الكثير إلى مسيرة دار الإفتاء المصرية، التي شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا بفضل جهود سلفه فضيلة الدكتور شوقي علام، مؤكدًا أن تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب أكدت على تعاون كافة قطاعات الأزهر الشريف مع دار الإفتاء المصرية.

حضر اللقاء كذلك فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الذي هنأ فضيلة المفتي بتوليه المنصب، داعيًا الله عز وجل أن يعينه على ما أقامه فيه وأن يسدد خطاه.

كما حضر للتهنئة كلٌّ من الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء قطاعات مشيخة الأزهر الشريف، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد المالكي الباحث بمشيخة الأزهر الشريف.