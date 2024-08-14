وزير الثقافة يلتقي سفيرة البحرين لدى القاهرة لبحث تكثيف أوجه التعاون الثقافي المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:33 مساءً -

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث عدد من المحاور المرتبطة بتكثيف أوجه التعاون الثقافي المشترك بين البلدين.

اتفق الجانبان على أهمية تنظيم الفعاليات المشتركة التي تسهم في إثراء المد الثقافي والفني والأدبي والفكري بين البلدين الشقيقين، وذلك في ضوء بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين.

وأكد وزير الثقافة اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة في مجالات الثقافة والفنون، مؤكدًا أهمية تعزيز وتطوير التعاون في ضوء ما تتميز به كل من جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، من انفتاح وثراء ثقافي أصيل، والعمل على تنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة بما يليق بتاريخ وحضارة وتراث البلدين.

وخلال اللقاء، أعربت السفيرة، عن تهنئتها، للدكتور أحمد فؤاد هنّو، بمناسبة توليه مهام منصب وزير الثقافة، متمنيةً له دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدة الحرص على تعزيز التعاون والتواصل الثقافي بين مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن الثقافة تشكل أحد الأعمدة القوية للعلاقات المصرية البحرينية.