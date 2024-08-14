ضبط مالك مصنع ببورسعيد يعيد تدوير مخلفات زيوت السيارات وطرحها للبيع بالأسواق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش الصناعى وملاحقة وضبط المتورطين فى جرائم تدوير المخلفات وتصنيعها بطرق غير مشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، قيام مالك مصنع للزيوت المعدنية بدائرة قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد، بتجميع كميات من زيوت السيارات السابق إستخدامها ومن مرتجعات وهوالك الأسواق، لإعادة تدويرها وإستخدامها، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على 150 طن زيوت سيارات "معاد تدويرها" معباة داخل خزانين تمهيداً لطرحها بالأسواق، 100 طن زيوت سيارات "مرتجعات وهوالك الأسواق" بدون مستندات "مجهولة المصدر" معبأة داخل خزانين، 7,500 طن مستلزمات لإعادة التدوير بدون مستندات، 3000 لتر مواد بترولية "سولار" تم تجميعها بطرق غير مشروعة "مستولياً على الدعم".

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.