نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج" تفتح النقاش في تغيير المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية تدريجيًا.. أولياء أمور: التطوير لا بد أن يكون جوهريًا وليس شكليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هل فكّرت يومًا ما فائدة بعض المواد التي تعلّمتها خلال سنوات الدراسة بمراحلها المختلفة؟ هل من الضروري أن يعرف الطفل في الصف الرابع الابتدائي، والذي يبلغ من العُمر نحو 10 سنوات فقط، ما هو اقتصاد الدولة؟ وما دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟

تطوير المناهج التعليمية أصبح ضرورة، في ظل التطوّر التكنولوجي والمتغيّرات التي تطرأ على المجتمع كل يومٍ، سواءً كانت تغيّرات أخلاقية، أو تقنية، أو اقتصادية، وغير ذلك، إذا أردنا بناء مجتمع أفضل.

فتحت "دوت الخليج" باب الحديث في اتجاه وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية، بشكل كامل، وتدريجي، لجميع الصفوف الدراسية، وتغيير نظام التعليم؛ ليواكب تغييرات المجتمع.

يأتي ذلك بعد اختيار وزير جديد للتربية والتعليم، وهو الدكتور محمد عبداللطيف؛ حيث تتجدد آمال تطوير الملف مع كل وزارة جديدة، وإيجاد حلول لمشكلاته المتراكمة لسنوات.

كما استطلعنا خلال التقرير التالي، آراء أولياء أمور الطلاب، في مراحل تعليمية وفئات مجتمعية مختلفة؛ لنقف على أسباب الأزمة، ونضع لها حلولًا واقعية.

تطوير المناهج بشكل جوهري

تطوير المناهج بشكل جوهري ومستمر، يضمن ألا تكون المواد الدراسية جامدة، ولكن متطوّرة مع الزمن، تواكب العصر، وهو ما يخلق جيلًا جديدًا قادرًا على السير مع التكنولوجيا، التي أثّرت بشكل مباشر على وعي الأطفال والمراهقين، وقدرتهم على الاستيعاب، واختلاف ثقافتهم.

قالت داليا طارق مؤسس "ائتلاف أولياء أمور مصر"، وهي ولي أمر، إن تطوير المناهج أصبح له أهمية كُبرى، فلا بد أن تواكب المناهج التطورات الحديثة، والعالم يتغير بسرعة كبير، كما يجب أن تكون هذه المناهج قادرة على تنمية مهارات الطالب، بما يتناسب مع سوق العمل، والتركيز على الكيف وليس الكم.

وأضافت في تصريح خاص، أن تطوير المناهج مطلب ينادي به جميع فئات المتجمع؛ نظرًا لما له من أهمية كبيرة، ولكن لا بد أن يكون التطوير جوهريًا وليس شكليًا، مع التأكيد على ضرورة وجود اهتمام بالمعلم وإعداده بشكل جيد، بما يتلائم مه هذا التطوير؛ فلا تطوير دون اهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعه الاقتصادية.

وأكدت "داليا" ضرورة أن يتم مراجعة وتقييم تطوير المناهج؛ لضمان أن تكون عملية التطوير في الطريق الصحيح، دون حدوث أي مشكلات، وأيضًا الاهتمام بإعداد كتاب مدرسي يطون بديلًا تنافسيًا للكتب الخارجية، من خلال توافر الشرح المُبسّط والمُنظّم، ويحتوي على تدريبات كثيرة، حتى يستطيع الطالب تقييم نفسه.

وطالبت داليا طراق في تصريحها، بوضع منهج متناسب مع المدة الزمنية للعام الدراسي، حتى يستطيع الطالب فهم المنهج والتطبيق عليه بشكل مناسب، وهذا المطلب الذي وصفته بـ "الحيوي"، سوف يقضي على صيحات أولياء الأمور كل عام دراسي، بمطالبة حذف أجزاء من المنهج، ليتمكنوا من إنهاء المناهج قبل الامتحانات.

الكثافة الطلابية

أزمة الكثافة الطلابية ما دام كانت أزمة كبيرة في وجه أي تطوير يمكن أن يطرأ على قطاع التعليم في مصر، حتى ولو وضعت الدولة استراتيجية لبناء المزيد من المدارس، وزيادة عدد الفصول، إلا أن الكثافة مازالت عائقًا كبيرًا أمامها.

واستنكرت شيماء التهامي، وهي ولي أمر، وجود أزمة في الكثافة الطلابية بالمدارس، والذي اعتبرته عائقًا أمام أي تطوير قد يطرأ على منظومة التعليم، خاصة وأن المناهج المتطوّرة تتطلب التفكير والتركيز الجيد من الطالب.

وتساءلت في تصريح خاص، عن كيفية أن يستطيع الطالب التركيز، في ظل وجود أكثر من 100 تلميذ داخل الفصل، بالإضافة إلى أن المعلم أيضًا لا يستطيع التركيز مع هذا الكم الهائل من الطلاب؛ لذا تتزايد كل يوم مطالب أولياء الأمور بحل مشكلة الكثافة أولًا، ثم نبدأ بتطوير المناهج.

أكدت "شيماء" ضرورة أن يتم تهيئة الطلاب نفسيًا وصحيًا، ليصبحوا قادرين على استيعاب تطوير المناهج، واتلاستفادة منه قدر المُستطاع.

وتابعت: "لدينا علم بأن جهود الدولة كبيرة، وأن تسعى الدولة وتخطط لأن يصبح أبناؤنا قادرون على مواكبة سوق العمل والتطوّر، كيف سيتم دراسة المنهج الجديد لهؤلاء الطلاب؟ لذا لا بد من الدولة احتوائهم، ووضع مناهج تناسب الفروق الفردية بينهم، واختلاف الأعمار".

ناشدت ولي الأمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام أولًا بملف التعليم في مصر، قبل أي شيء، وتطوير المدارس قبل تطوير المناهج، بالإضافة إلى تطوير المعلمين قبل البدء في وضع مناهج متطوّرة جديدة.

الكتب الخارجية

وعلى صعيدٍ آخر، أشارت ماهي محمود، وهي ولي أمر، إلى فكرة عدم عقد امتحانات لطلاب الصفوف الأولى، وهو ما جفع أولاء الأمور إلى عدم الاهتمام بالدراسة بتلك المرحلة.

وقالت في تصريح خاص، إن المناهج الجديدة المتطوّرة، تتطلّب الفهم، والتركيز، والمذاكرة باستمرار، ولكن كتب الوزارة لا تساعدهم على ذلك؛ وذلك لأنها غير مفهومة، وغير كافية، وتؤدي بهم في النهاية إلى شراء الكتب الخارجية، وذلك بأسعار كبيرة جدًا، ما يُحمّل الأسرة أعباءً مادية طائلة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأضافت أن المناهج كبيرة، ولا تتناسب مع المدة القصيرة للفصل الدراسي، وأدّى ذلك إلى استغلال بعض معلمين الدروس الخصوصية للأمر، وذلك عن طريق الضغط على أولياء الأمور في مضاعفة عدد الحصص، وارتفاع أسعار الدروس، مطالبةً بمناهج تتناسب مع أعمار الطلاب، وضرورة أن تناسب مدة الدراسة أيضًا.

خبير مناهج وطُرق تدريس

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة إيلاريه عاطف زكي، خبير مناهج وطرق التدريس، ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية بمدارس النيل، إن تطوير المناهج عملية مستمرّة، بدأت منذ عام 2018ـ ومستمرة لحين الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وأضافت أن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية تم وفق رؤية 2030، وتم وضع إطار عام للمناهج، يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة العصر بشكل كبير، وتحتاج تلك المناهج معلمين مُدرَبين بشكل كبير، على تحقيق نواتج التعلم المُستهدفة.

وطالبت "إيلاريه" بسد عجز المعلمين في جميع التخصصات وجميع المحافظات، حتى يجنى التطوير ثماره؛ فالمنهج يحتاج إلى معلم قادر على تنفيذه بشكل إبداعي، ولكن في ظل العجز الكبير المعلمين داخل المدارس، سيكون التحدي كبير، والنتائج غير مُرضية.

أكدت الخبيرة، أن زيادة الكثافة الطلابية في الكثير من المدارس، من أهم المعوقات التي تواجه تطوير المناهج، بالإضافة إلى نقص المعامل، والأدوات، والبنية التحتية التكنولوجية في أكثر من محافظة.

وأوضحت أن الحل هو زيادة عدد المدارس؛ لتقليل الكثافة الطلابية في بعض المحافظات، مثل الجيزة والقاهرة، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني؛ للمساهمة في العملية التعليمية، وبناء مدارس جديدة.

إعداد مقررات مستقلة للتفكير النقدي

ومن جانبه، أكد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا جامعة القاهرة، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرةً في تطوير المحتوى المعرفي للمناهج، وتضمينه قضايا ومشكلات جديدة، كما أنها أجرت بعض التعديلات في طريقة عرض المحتوى وتناوله، إلا أن التطوير فيما يتعلّق بالمناهج، يجب أن يأخذ حظًا أوفر من الاهتمام؛ حيث لا ينبغي أن يكون التطوير منصبًا فقط على إدخال معلومات ومعارف جديدة، وإلا لكنا مضطرين بذلك إلى تطوير المناهج، ليس بشكل سنوي، وإنما بشكل يومي، وذلك نظرًا للتطوّر المذهل والمتسارع في المعرفة.

وأكد في تصريح خاص، ضرورة أن تولي اهتمامًا أكبر أثناء تطوير المناهج، بتنمية مهارات البحث العلمي، والاستكشاف، ومهارات التعلّم المستمر، وما يرتبط بها من مهاراتظن كالتفكير النقدي والابتكاري؛ حيث أن هذه المهارات تضمن استمرار تدفق المعرفة، ونموها، وتطورها، وتزويد الطالب بمهارات لا بد منها؛ لمواكبة التطورات المستقبلية، لذلك ينبغي العمل على إعداد مقررات مستقلّة، للتفكير النقدي في بداية المرحلة الإعدادية والتفكير الابتكاري في بداية المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى مقرر ريادة الأعمال.

وأشار "حجازي" إلى أن طريقة تدريس المقرر تُعتبر جزءًا أصيلًا من المنهج، ولذلك فإن جانب تطوير المحتوى يجب الاهتمام بتطوير طرق تدريسه، وسوف يعمل ذلك على الخروج بالمناهج، من دائرة الحفظ والتلقين، إلى دائرة البحث والاكتشاف والإبداع.

وأكد ضرورة أن تتعاون الجامعات مع وزارة التربية والتعليم في وضع المناهج، وذلك من خلال قيام كل تخصص من التخصصات الجامعية الأساسية، بتحديد الحد الأدنى من المعلومات والمهارات، التي يجب أن تتوافر في خريج التعليم قبل الجامعي، المتقدّم للالتحاق بالجامعة حتى تؤخذ هذه المهارات والمعارف في الاعتبار، عند تصميم وإعداد المناهج، بالإضافة إلى مقترحات سوق العمل المرتبط بكل تخصص، وسوف يعمل ذلك على مزيد من الربط بين التعليم وسوق العمل، وبينه وبين قضايا ومشكلات واهتمامات المجتمع.

مناهج تتضمّن معلومات قديمة

بينما قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، إن المناهج التعليمية من أهم مكونات العملية التعليمية، والتي من خلالها يكتسب الطلاب المعلومات، والمعارف، والمهارات المختلفة، وبالتالي تحقيق نواتج التعلّم المستهدفة، ومن خلالها يتم إكساب الطالب مهارات التفكير بمختلف أشكاله.

وأضاف في تصريح خاص، أن الدولة المصرية قد تنبّهت إلى وجود مشكلات حقيقية في مناهج التعليم؛ حيث تضمّنت تلك الاشكاليات تضمين المناهج معلومات قديمة، غير متماسكة، منفصلة عن الواقع وعن تطورات الحياة، من الصعب تطبيقها على الواقع، ومتكررة، تشجع فقط على تنمية العمليات العقلية الدنيا مثل الحفظ والاستظهار.

وأكد "شوقي" أن وزارة التربية والتعليم بدأت بشكل علمي، ومدروس، ومخطط تطوير المناهج التعليمية، بدءًا من مناهج رياض الأطفال في عام 2018، ووصل قطار التطوير حاليًا حتى الصف السادس الابتدائي، ومن المتوقع خلال السنوات القليلة القادمة استكمال تطوير المناهج في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وقد تجنّبت المناهج المطوّرة الكثير من مشكلات المناهج القديمة؛ حيث تضمّنت معلومات جديدة، حديثة ومتصلة بالواقع، ومتكاملة، تُنمّي لدى التلميذ، العمليات العقلية العُليا، مثل الاستنتاج، والتفكير، والإبداع، والنقد، وقابلة للتطبيق على الواقع، وحل مشكلاته، مع ذلك خلال السنوات السابقة، ظهرت بعض المشكلات المتصلة بتلك المناهج، يمكن تلخيص أهمها وتقديم مقترحات لحلها كما يلي: