نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل لـ44 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا ورطبًا، مع احتمالات لتساقط الأمطار في بعض المناطق.

نستعرض تفاصيل حالة الطقس، درجات الحرارة المتوقعة، وأماكن احتمالات سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم

1. الطقس العام: يستمر الطقس حارًا ورطبًا خلال النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين سيكون الطقس شديد الحرارة ورطبًا على جنوب البلاد.

في الليل، يميل الطقس إلى الحرارة الرطبة بشكل عام. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى تبلغ 35 درجة مئوية.

2. الرطوبة والرياح: تشير التوقعات إلى أن الرطوبة قد تصل إلى مستويات مرتفعة، مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الرياح ستكون معتدلة عمومًا، ولكن قد تنشط أحيانًا على بعض المناطق، مما قد يثير الرمال والأتربة، خصوصًا في مناطق جنوب الصعيد.

فرص سقوط الأمطار

أمطار متوقعة: من المتوقع أن تشهد بعض مناطق جنوب محافظة الوادي الجديد أمطارًا تتراوح بين الخفيفة إلى المتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا.

يجب على السكان في هذه المناطق أخذ الاحتياطات اللازمة.

درجات الحرارة المتوقعة

1. القاهرة الكبرى والوجه البحري:

درجة الحرارة العظمى: 35 درجة مئوية.

35 درجة مئوية. درجة الحرارة المحسوسة: 37 درجة مئوية.

2. السواحل الشمالية:

درجة الحرارة العظمى: 32 درجة مئوية.

32 درجة مئوية. درجة الحرارة المحسوسة: 35 درجة مئوية.

3. جنوب سيناء:

درجة الحرارة العظمى: 40 درجة مئوية.

40 درجة مئوية. درجة الحرارة المحسوسة: 42 درجة مئوية.

4. شمال الصعيد:

درجة الحرارة العظمى: 39 درجة مئوية.

39 درجة مئوية. درجة الحرارة المحسوسة: 41 درجة مئوية.

5. جنوب الصعيد:

درجة الحرارة العظمى: 43 درجة مئوية.

43 درجة مئوية. درجة الحرارة المحسوسة: 44 درجة مئوية.

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