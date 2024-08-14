فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب جامعة الأزهر من اليوم ولمدة أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 02:33 مساءً - حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات في جامعة الأزهر صدق فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر من اليوم ولمدة أسبوع، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

وأوضح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن هذه الاختبارات تعقد مبكرًا في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر للعام (2024-2025)م.

وأوضح الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الالكتروني، أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل كليات: (التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام - اللغات والترجمة تخصص عام انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة - رياض الأطفال انتظام - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام - التربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية بنين بتفهنا الأشراف تخصص عام انتظام - كلية التربية بنات القاهرة تخصص عام انتظام- الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف شعبة التربية انتظام - التربية بنين بالقاهرة تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام- التربية الرياضية بنات انتظام - التربية بنين القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية خاصة - التربية بنين أسيوط تخصص عام انتظام - التربية بنات أسيوط انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف قسم رياض الأطفال - التربية بنين القاهرة شعبة التربية الخاصة - التربية بنين أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنين القاهرة شعبة التعليم الأساسي - التربية بنين أسيوط تعليم أساسي - التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة تعليم أساسي - التربية بنات أسيوط قسم رياض الأطفال- التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة التربية الخاصة) إضافة إلى إتاحة ذلك أمام الطالبات الراغبات في الالتحاق بشعبة القراءات وعلومها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

مشيرًا إلى أن التسجيل يكون من خلال رابط بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الأزهر:

azu.edu.eg