الأجهزة الأمنية بالقاهرة تضبط عدد من المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 02:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1,450 كيلو جرام، وصاعق كهربائى، وضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشـــروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جــــرام وسلاح أبيض، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش، البودر، و سلاح أبيض.

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.