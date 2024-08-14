نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 40 % أعمال سنة.. خطة التعليم لحل أزمة الكثافات الطلابية وغياب الطلاب بالمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التعليم، خطة لمواجهة الأزمات التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم خلال السنوات الماضية والتي علي رأسها ازمة الكثافات الطلابية وغياب الطلاب عن المدارس.

وتضمنت خطة وزارة التعليم، لحل أزمة ارتفاع نسب الغياب في المدارس، عدة محاور اهمها عودة دور المدرسة، والتزام الطلاب بالحضور من خلال العمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، والدفع بالطالب بهدف تحقيق الذات عن طريق تحقيق نجاحات بدلا من الذهاب للمدرسة للحصول على درجات الاهتمام والتركيز على الأنشطة المدرسية.

كما تضمنت الخطة، رفع درجات أعمال السنة لعدم غياب الطلاب عن المدارس، حيث سيتم تعديل نظام أعمال السنة ليصبح 40% من إجمالي الدرجات المخصصة لكل مادة وتوزع بنسب مختلفة تقاس بمعايير يمكن قياسها مثل: "كراسة الواجبات المنزلية، المهام التحريرية الصفية، الأنشطة الصيفية، اختبار أسبوعي".

كما تتضمن الخطة تعديل لائحة الانضباط المدرسي، ولائحة التحفيز والانضباط.

وقد اكدت خطة وزارة التعليم علي ان تطبيق هذه الإجراءات سوف تحقق استرجاع هيبة المعلم بالفصل، وما يترتب عليه من أثر إيجابي على أداء المعلمين، والذي بدوره ينعكس على الطالب والعملية التعليمية، فضلًا عن تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطالب بتفعيل نظام أعمال السنة المقترح.

ومن المقرر ان يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،عقب ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حلول التحديات التي تواجه منظومة التعليم قبل الجامعي، كما سيتم الإعلان عن حلول جذرية لإنهاء مشكلة كثافة الطلاب في الفصول.