مصدر: إضافة الإحصاء للمجموع لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر حكومي مسئول، إنه سيتم إضافة مادة الإحصاء لتكون ضمن المواد المضافة للمجموع في الثانوية العامة الجديدة، لطلاب الشعبة الأدبية ابتداءً من العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

وأوضح المصدر، أن المواد المقررة على طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي، ( اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء، مشيرًا إلى أنه تم حذف الفلسفة والمنطق).

وأشار المصدر، إلى أن المواد المقررة على طلاب الشعبة العلمية "علوم" (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء)

كما أن المواد المقررة على طلاب الشعبة الرياضية ( اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات البحتة، الكيمياء، الفيزياء).



يبدأ بعد قليل، مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن القضاء نهائيًا على مشكلة كثافة الطلاب في الفصول وآلية التنفيذ.

كما يعلن وزير التربية والتعليم، دمج الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة.

كما سيتم الإعلان عن أن اللغة الأجنبية الثانية مادة رسوب ونجاح لا تضاف إلى المجموع، وإجمالي عدد المواد التي تضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد.