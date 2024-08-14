محافظ الجيزة يتفقد المشروعات التنموية بقرية الودي بمركز الصف (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مراحل العمل بعدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة الصف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد المحافظ أن المشروعات التنموية تأتى ضمن اهتمامات الدوله المصريه فى توفير حياه كريمه وتحسين سبل المعيشة للمواطنين والتى تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات القومية علي مختلف المجالات والتي تحظى بمتابعة دورية من القياده السياسيه بهدف تحقيق تنمية شامله في قرى الريف المصري.

شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل والتجهيزات الجارية داخل وحدة طب الأسرة بقرية الودي بمركز ومدينة الصف لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لمواطني القرية والقري المحيطة بها.

حيث تفقد المحافظ العيادات ووحدة كبار السن ووحدة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وتنظيم الاسرة مشيدًا بالتجهيزات الكبيرة داخل الوحدة الصحية الجديدة.

وتفقد محافظ الجيزة مجمع الخدمات الزراعية بقرية الودي لتقديم الخدمات اللازمه للمزارعين من توفير الأسمدة الزراعية اللازمة لهم وكافة أوجه الدعم والمعاونة للتسهيل عليهم.

كما تفقد الوحده البيطرية لتقديم كافة الخدمات البيطرية للماشيه والطيور بالإضافة إلى تقديم الندوات التوعوية والإرشادية للمربين.

كما شهدت جولة المحافظ تفقد المركز التكنولوجي بقرية الودى للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنيين واطمأن على جاهزية المركز بالأجهزة اللازمة لتسيير العمل كما تواصل مع الموظفين حول طبيعة عملهم وذلك فى ظل سعى الدولة نحو تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي وإنهاء المعاملات الحكومية بسهولة ويسر.

محافظ الجيزة يتفقد المشروعات التنموية بقرية الودى

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