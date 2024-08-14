نائب وزير الصحة تتفقد وحدة صحة مدينة العمال بمحافظة قنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 03:35 مساءً - تواصل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وفي هذا الإطار ، قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ، اليوم الأربعاء بتفقد وحدة صحة مدينة العمال بمحافظة قنا ، وحرصت على التحدث مع المترددين على الوحدة، للوقوف على مستوى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها، واستمعت للعديد من السيدات المترددات على الوحدة ، للحصول على خدمات حديثي الولادة والمتابعة مع غرفة تنظيم الأسرة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن نائب الوزير حرصت على الاستماع إلى الفريق الطبي للوحدة ، وكيفية أداء الخدمات الطبية المختلفة للمترددين على الوحدة، وأهمها خصوصية المريض أثناء تقديم الخدمة، حيث أكدت على ضرورة توفير المكان المناسب للمريض، وطلبة كلية الطب أثناء تدريبهم داخل الوحدة.

أَضاف " عبد الغفار " أن نائب الوزير تفقدت عيادة تنظيم الأسرة بالوحدة، وحرصت على الاستماع لطريقة تأدية الخدمة، وأوصت بضرورة توعية السيدات بأهمية الاستمرار في استخدام وسيلة تنظيم الأسرة، وعدم التوقف عنها قبل الحصول على المشورة من المتخصصين، كما أوصت بتصحيح كافة المفاهيم الخاطئة عن استخدام الوسيلة ، وتوجيه المنتفعات إلى استخدام الوسيلة التي تتناسب معهن وليس الشائع استخدامه في المجتمع.

وخلال تواجدها بالصيدلية أكدت على أهمية توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري ورفع طلب توريد المستلزمات أولا بأول نظرا لوجود عجز في الاحتياج اليومي للوحدة من الوسائل، وذلك لتخفيض معدل الخدمات غير الملباة بالوحدة.

كما تفقدت نائب الوزير غرفة فحص المقبلين على الزواج، وأوصت بتسجيل خدمة الاستبيان النفسي للمترددين على الغرفة على النظام الإلكتروني، مؤكدة أن عدم التسجيل يضر بمنظومة خدمات المبادرة ، وأوصت بتسجيلها أولأ بأول وليس في نهاية يوم عمل الغرفة.

وفي نهاية الجولة تفقدت نائب الوزير سكن الأطباء والتمريض، وطالبت مدير الوحدة بضرورة توفير سكن مناسب يراعي المتطلبات الأساسية ، مشيرة أن توفير السكن الكريم سينعكس بالإيجاب على أداء الفريق الطبي.

كما أكدت نائب الوزير على دور مقدمي المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة في التوعية بضرورة المباعدة بين الحمل من 3-5 سنوات ، وتوفير الرعاية المثلى للطفل ، مشيرة أنه سيتم متابعة تنفيذ جميع ما أوصت به خلال تفقدها للوحدة ، خلال شهر من الآن.