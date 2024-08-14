الهيئة القومية لسلامه الغذاء توقع بروتوكول تعاون مع غرفة سوهاج التجارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 03:36 مساءً - إلتقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، حيث هنأ الهوبي السيد المحافظ على ثقة القيادة السياسية وتوليه المنصب الجديد متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في كل ما هو قادم.

جاء ذلك خلال فعاليات ختام البرنامج التدريبي الخاص بتطبيق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية والمخابز البلدي للدخول تحت مظلة قانون المحال العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ أحمد عثمان، مدير عام الشؤون الإدارية بهيئة سلامة الغذاء، والمهندس ناصر عز الدين رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج، والذي نظمته الغرفة التجارية بسوهاج بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على مدار يومين متتاليين 12 و 13 أغسطس الجاري .

وعلى هامش فعاليات الختام وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا، لإنشاء مكتب للهيئة بالغرفة التجارية بسوهاج.

وقال الدكتور طارق الهوبي – في كلمته - إن دور الهيئة لا يقتصر على المراقبة والتفتيش وسن القوانين التشريعية الغذائية، بل يمتد إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، وكذا زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية مؤكداً أن منهجية العمل المتبع داخل الهيئة هي دعم تأهيل وامتثال المصنعين للوصول إلى منتج مصري قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح الهوبي أن الهيئة نجحت في التواجد كلاعب إقليمي مؤثر في سياسات منظومة سلامة الغذاء مما كان له الأثر في السماح للكثير من الدول باستيراد المنتجات المصرية، وهو ما يؤكد ثقة الجهات الرقابية في هذه الدول في الهيئة القومية لسلامة الغذاء وآلية عملها وقوه لوائحها الفنية.

وأشار الهوبي إلى أن تبني الهيئة لدعم المصنعين من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إنتاج منتج صحي مأمون للمستهلك المصري وتقديم الدعم الفني والمساندة في تطوير هذه المنشآت حتى يتسنى لها أن تنتقل إلى مرحلة القدرة على طرح منتجاتها في الأسواق الخارجية .

كما أكد الهوبي أن الهيئة من خلال 57 فرع و18 مقر بالموانئ قد أحكمت الرقابة على كل واردات مصر وصادراتها والمنتجات المتداولة داخل السوق المحلي من خلال منظومة من التحاليل والإجراءات لضمان صحة وسلامة المستهلك المصري.

وأشار الهوبي إلى أن الهيئة تحظى بدعم من قبل القيادة السياسية من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لأداء الدور المنوط لها، حيث وجه فخامة الرئيس بإنشاء معامل للهيئة في كل من الدخيلة، دمياط، نويبع، شرق التفريعة وسفاجا بهدف الإسراع من زمن الإفراج النهائي للسلع الغذائية.

وتابع الهوبي بأن الهيئة داعمة لكل المصنعين والمنتجين وكذا التجار، وتنتظر سرعة استجابتهم في الامتثال و الإلتزام باشتراطات الهيئة، متمنيًا أن تصبح سوهاج بجميع منشآتها الغذائية تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ومن جانبه أشاد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بفعاليات البرنامج التدريبيي الخاص بتطبيق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء مؤكدًا على أهميته بالنسبة للمنشآت والمطاعم السياحية، لما يتضمنه من مواد عملية وعلمية ترتقي بالخدمات المقدمة لروادها، مما يعود بالنفع على السياحة، من تحسين جودة الطعام والغذاء المقدم، لافتًا إلى أهمية القطاع السياحي في تنمية العائد الاقتصادي، وصناعة المستقبل في سوهاج، وأهمية العمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، والاستثمار في العنصر البشري.

ومن جانبه قال النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، إن مهمه الهيئة القومية لسلامه الغذاء ليس فقط الإحكام الرقابي لضمان مصداقية المنتج، ولكن دور الهيئة يتخطى إلى أدوار أخرى لاتقل أهمية، منها دعم المنتجين أنفسهم للوصول إلى منتج يستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية وذلك في إطار توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية لتوفير العملة الصعبة .