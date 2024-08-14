وزير التعليم: وضع آلية لمواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 04:41 مساءً - قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن أهم شئ للطالب هو شعوره بالنجاح عند ذهابه فى المدارس وهو سياسة تحفيزية تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، وإعادة تقسيم أعمال السنة "جزء على الواجب وجزء على الاختبار الأسبوعى وجزء على الأنشطة الصيفية".

وأكد، أنه سيتم وضع آلية لمواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، موضحا أنه فيما يتعلق برؤية مواجهة كثافة الطلاب بالفصول أن هناك فصول " كنترول" بالمدارس سيتم استغلالها وتحويلها لفصل دراسى.

وتابع محمد عبد اللطيف، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة 4 تحديات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن عدد المواد التى تدرس فى التعليم الثانوى كثيرة، لافتا إلى أنه سيتم زيادة أيام التدريس لـ31 أسبوعا، وعدد الحصص 8 حصص، و50 دقيقة زمن الحصة، موضحا إنه لن يتم المساس بعدد الساعات التعليمية.