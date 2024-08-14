أخبار مصرية

وزير التعليم: تنسيق مع "الاتصالات" لتدريس "البرمجيات" العام بعد القادم

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 04:41 مساءً - كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، عن التنسيق مع وزارة الاتصالات فيما يخص تدريس مادة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وبدء تدريس هذه المادة بدءًا من العام الدراسى بعد القادم.

 

وقال وزير التعليم في مؤتمر صحفى ردًا على "اليوم السابع"، هناك ترتيبات تدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي الذى يعتبر أحد أفرع مادة البرمجيات التي ستكون مستقبل العالم كله.

 

حول حل مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول خلال السنوات المقبلة، قال: "ننسق مع الأبنية التعليمية لحل هذه المشكلة فيما يخص السنوات القادمة".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا