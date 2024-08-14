أخبار مصرية

ضبط متهم بحوزته 1.250 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 04:41 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز  شرطة أبشواى) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطه وعثر بداخل الورشة على (1,250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا