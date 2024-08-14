ضبط متهم بحوزته 1.250 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 04:41 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطه وعثر بداخل الورشة على (1,250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.