نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتمع مشترك بين رابطة الصحف الحزبية المتوقفة ونقيب الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت رابطة الصحف الحزبية المتوقفة، اليوم، اجتماعًا مع خالد البلشي نقيب الصحفيين؛ لبحث أزمتهم المستمرة منذ نحو 10 سنوات، والتي تمثّلت في توقف إصدار صحفهم، وبالتبعية توقّف تأميناتهم ورواتبهم.

وقال محسن هاشم منسق عام الرابطة في تصريحات صحفية، إن الزملاء عقدوا اليوم اجتماعًا مع النقيب، والذي أبدى استعداده لطرح حلول لمشكلتهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات الصحفية.

وأضاف أن النقيب أبلغهم أن الحل الذي توصّلت إليه النقابة بشأن أزمة الصحفيين المؤقتين، أتاح الفرصة للحديث مع المسؤولين عن الصحف الحزبية المتوقفة، وتعطل الصحفيين، وتوقف رواتبهم وتأميناتهم.

وأكد “هاشم” أن النقيب وعد بالتحرّك خلال الفترة المقبلة، لإيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ.