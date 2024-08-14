وزير إعلام فلسطين من مهرجان العلمين: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعمنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:32 مساءً - وجه وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، الشكر لمصر على دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وقال: "نتقدم بالشكر الجزيل للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمونه من جهد لدعم القضية الفلسطينية"، وفقا لقناة إكسترا نيوز.

أضاف وزير الإعلام الفلسطيني: "موقف مصر والرئيس السيسي واضح منذ اليوم الأول للحرب على غزة".