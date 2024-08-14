نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر بعد إعادة هيكلة الثانوية العامة يطالبون بعودة البوكليت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقبت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، على القرارت التي تم طرحها اليوم خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بأنها قرارات جيدة إلى حد كبير فإعادة هيكلة المرحلة الثانوية سوف يساهم في تخفيف الضغوط على أولياء الأمور والطلاب،حيث أن تخفيض عدد المواد سوف يتيح للطلاب مزيد من الوقت لاستيعاب المقررات الدراسية.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر د: كما إن مع إعادة هيكلة مرحلة الثانوي سوف يقل الضغط المادي على الأسر فالدروس الخصوصية التي تلتهم ميزانية الأسر المصرية سوف يقل عددها بشكل كبير.

وتابعت: كما هناك مردود إيجابي على العملية التعليمية من قرار زيادة الفترة الزمنية للعام الدراسي من ٢٣ أسبوعا إلى ٣١ أسبوعا.



واستكملت أولياء أمور مصر: ولكن هناك بعض التحفظات كيف سيتم دمج مناهج الكيمياء والفيزياء في مادة العلوم المتكاملة وذلك للصف الأول الثانوي والعام الدراسي على الأبواب.

وأيضًا إلغاء مادة الأحياء في الصف الأول الثانوي وهي مادة أساسية لطلاب الشعبة العلمية في الصف الثالث الثانوي

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وأوضح الحزاوي، أن هناك أمل كبير لدى أولياء الأمور بأن يتم الإعلان عن انتهاء تطبيق نظام البابل شيت وعودة نظام البوكليت وأيضا عودة الأسئلة المقالية بشكل أكبر في امتحانات الثانوية العامة للحد من الظاهرة الغش التي أصبحت ظاهرة مستفحلة في الامتحانات.

وأشارت إلى أن الإعلان عن خطة للتوسع في بناء مدارس جديدة للحل الجذري لمشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية في المدارس.