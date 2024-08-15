مراسلو «CBC» ينقلون أجواء المدينة وآخر أخبار الفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:36 صباحاً - قدم مراسلو قناة سى بى سى تقريرا لكاميرا "العالم فى العلمين"، نقلوا فيها أجواء مدينة العلمين وآخر أخبار الأنشطة والفعاليات فى مهرجان العلمين الجديدة، واستعراض عمرو موسى مراسل سي بي سي، زيارة وزيرة الاعلام الفلسطيني احمد عساف وتفقد فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.