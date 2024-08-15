نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل “الصحفيين” للقيد يكشف تفاصيل الطعون المُقدّمة في عدد من المتقدمين للجنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين للقيد، عن تلقّي اللجنة عِدة طعون في أحد المتقدمين، من اتحاد يضم عددًا من المؤسسات الإعلامية في دولة عربية شقيقة؛ حيث يعمل المتقدّم مع مؤسسة صحفية هناك، ولديه تعاملات مالية ثابتة بتحويلات بنكية من جلب الإعلانات.

وقال في تصريحات صحفية، إن اللجنة تلقّت أيضًا طعنًا من مسؤول بأحد الصحف، كان يقين في دولة أوروبية، ويطعن في معظم المتقدمين من جريدته.

وأكد تلقيها أكثر من طعن، حول مقيمين أو يعملون بالخارج، ومتقدّمين للقيد من صحف مصرية، وطعنًت حول دفع أموال مقابل العضوية.

وأضاف “يونس” أن الطعون ليست فقط السبب في التأجيل، ولكن اللجنة تلقت ردودًا مطوّلة ومتعددة على بعض الطعون، تستلزم فحصها من قبل اللجنة، حتى تكون النتيجة مستوفاة.

ولفت إلى عقد مجلس النقابة جلسة خاصة، لاعتماد نتيجة لجنة القيد، بمجرد الانتهاء منها.

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