نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تطالب بحصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات مؤهلاتهم الاصلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لجميع المديريات التعليمية بشأن فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين.

ونص الخطاب، علي إنه في اطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالعمل على سد العجز في اعداد المعلمين استعداد للعام الدراسي٢٠٢٥/٢٠٢٤ يرجى التوجيه للمختصين طرفكم بالتعاون في تنفيذ الآتي:

١.حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات مؤهلاتهم الاصلية بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص وارساله بيان الحصر معتمد طبقا للنموذج المرفق مع نسكة الكترونية على قرص مدمج ملف اكسيل: CD

إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة في موعد اقصاه ٢٠٢٤/۸/۲۲، وذلك للعرض على السلطة

المختصة لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها.

٢.فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف

للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله.

٣.فتح باب التقدم لمن يرغب من شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة

لتدريس المواد التي بها عجز بما يتوالم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم موافاة

الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين في موعد اقتصاد ٢٠٢٤/٨/٢٢ طبقا

للنموذج المرفق مع نسخة الكترونية على قرص مدمج CD.