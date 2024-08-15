نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تكافل وكرامة: موعد صرف الراتب وشروط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برنامج "تكافل وكرامة" هو أحد البرامج الرائدة التي توفرها الحكومة المصرية لدعم الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الدعم للمستحقين.

يترقب المستفيدون في الوقت الحالي موعد صرف راتب شهر أغسطس 2024، وهو ما سنستعرض تفاصيله، بالإضافة إلى شروط التقديم وكيفية الاستعلام عن المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024

يُحدد موعد صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي.

بالنسبة لشهر أغسطس 2024، سيوافق موعد الصرف يوم الخميس 15 أغسطس، وسيتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بكل مستفيد في هذا اليوم.

الشروط الخاصة بالتقديم في معاش تكافل وكرامة

للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

العمل بأجر قليل: يجب أن يكون دخل المتقدم لا يتجاوز 400 جنيه. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية. عدم حصوله على معاش تأميني: يجب ألا يكون لدى المتقدم معاش تأميني آخر. الأطفال في مرحلة التعليم: يجب أن يكون لدى الأسرة المتقدم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا وفي مرحلة التعليم. عدم امتلاك أملاك ثمينة: يجب ألا يمتلك المتقدم أي أملاك ثمينة أو مصادر دخل ثابتة.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

الانتقال إلى قسم برنامج تكافل وكرامة:

ابحث عن قسم برنامج تكافل وكرامة على الموقع.

إدخال المعلومات المطلوبة:

أدخل اسم صاحب المعاش.

اختر الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

أدخل الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

الضغط على زر الاستعلام: