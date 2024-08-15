وزارة العمل : ندوة توعوية لتسليط الضوء على مكافحة العنف والتحرش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين بالتعاون مع مكتب عمل التل الكبير ، ندوة توعوية بهدف تعريف العاملين في شركة الدقهلية الزراعية ، بأهمية المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف والتحرش في مكان العمل ، ضمن سلسلة من الندوات التي أطلقتها وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل، والتي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية هذه القضية وحقوق العاملين في بيئة خالية من أي أشكال التمييز والعنف ، تناولت فعاليات الندوة توضيح أهداف الوحدة ودورها في تعزيز مبدأ المساواة في فرص العمل، كما تطرقت إلى أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لسنة 2019 والتي تهدف إلى القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ، وتناولت الندوة بشكل مفصل مفهوم العنف والتحرش وأشكاله المختلفة، سواء كانت لفظية أو جسدية أو نفسية، باعتبار هذه السلوكيات غير مقبولة مهما كانت طبيعتها أو عدد مرات تكرارها ، كما أن من أهداف الندوة رفع مستوى الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين في مكان العمل والتعريف بأشكال العنف والتحرش في مكان العمل وكيفية التعامل معها ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع العاملين.

وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة ألقى محاضرتها الاولى مروة أنس مديرة وحدة المساواة بين الجنسين، والتى ألقت الضوء على أهداف الوحدة ودورها في تعزيز مبدأ المساواة في فرص العمل، كما شرحت أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لسنة 2019 والتي تهدف إلى القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ، وأكد على أنه من المتوقع أن تساهم هذه الندوة في تحقيق أهدافها من خلال : تعزيز ثقافة الاحترام والتسامح بين العاملين ، وتقليل حالات العنف والتحرش في مكان العمل ، كما إن هذه المبادرة التي أطلقتها مديرية العمل تعد خطوة مهمة في طريق بناء مجتمع عمل عادل ، حيث يتمتع جميع العاملين بحقهم في بيئة عمل آمنة وخالية من أي أشكال التمييز والعنف.