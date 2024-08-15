وزارة العمل : بدء حزمة برامج تدريبية جديدة مجانية لشباب وفتيات أسوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:31 مساءً - افتتحت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، برنامجين تدريبيين بالمجان ، على مهن صيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، وذلك لمدة ٥٦ يوم تدريبي ، تشمل التدريب علي المهارات الحياتية و الجانب المهني والفني بكل برنامج ، وياتي ذلك بالتوازي مع برامج التطريز، والملابس الجاهزة والمفروشات ، والذي تم البدء في تنفيذهما في يوليو الماضي ، وسيتم الانتهاء من تنفيذهما في سبتمبر المقبل ، وعدد الساعات التدريبية تم تحديدها في كل برنامج وفق مناهج وزارية معتمدة لضمان تحقيق الاستفادة القصوي من التدريبات المهنية ، حيث تبدأ بأسبوع تدريبي كامل علي المهارات الحياتية يليها التدريب المهني والفني علي كل مهنة ، حيث يجرى تنفيذ تلك الدورات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، من خلال بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى، والذى يهدف إلى توفير فرص تدريبية لمناطق حياة كريمة والاولي بالرعاية و ذوي الهمم لتحسين المستوي الاقتصادي لديهم من خلال تعلمهم بعض المهن التي تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة و الالتحاق بفرص عمل بذات المجال متي توافرت ، وذلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل .

وأوضحت المهندسة ليلي عطا الله اسماعيل مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية ، وأضافت مدير المديرية أنها قامت بعمل زيارة ميدانية لورش التدريب بمركز التدريب المهني بالمحمودية ، للاطمئنان علي سير العملية التدريبية بجميع الورش ، والوقوف علي مدي استفادة المتدربين من الجنسين ، من هذه المنح التدريبية المجانية وتشجيعهم علي استثمار مكتسبات التدريب في اقامة مشروعات صغيرة هادفة للربح لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، خاصة وان برامج التعاون مع البرنامج تراعي بالدرجة الاولي مناطق المبدارة الرئاسية "حياة كريمة" وذوي الهمم والمدرجين بمعاش تكافل وكرامة أو ذويهم ، وأكدت على أنه خلال الزيارة أعرب المتدربين عن مدي سعادتهم بتوفير مثل هذه البرامج التدريبية المجانية لهم وعن حماسهم ومدي استعداهم لتكوين فرق عمل تمهيدا لإقامة مشروعات صغيرة تعينهم علي أعباء المعيشة وتحسن مستوي الدخل لديهم ، متوجهين بالشكر لوزير العمل على اتاحة مثل هذه التدريبات المجانية لهم بمراكز التدريب التابعة لمديرية العمل ولجميع القائمين علي العملية التدريبية ولبرنامج الأغذية العالمي ..