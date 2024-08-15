جهود مكثفة لوفد التفاوض المصري بالدوحة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 12:31 مساءً - كشف مصدر رفيع المستوى، اليوم الخميس، بتواصل الجهود المكثفة لوفد التفاوض المصري بالعاصمة القطرية الدوحة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكد المصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مصر جددت لكافة الأطراف ضرورة إيجاد صيغة توافقية للوصول لهدنة بشكل عاجل.

وأوضح المصدر، بوجود تعاون مصري قطري أمريكي لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف -خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس- للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعًا على الأرض.

وبدأت، اليوم الخميس، جولة جديدة من التفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، حول هدنة في قطاع غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شنّ عشرات الغارات جوًا وبرًا وبحرًا، فضلًا عن ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، وأدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.