رئيس الوزراء يتفقد الأراضي البديلة المُخصصة للأسر المُستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 01:28 مساءً - خلال زيارته اليوم إلى مدينة رأس الحكمة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأراضي البديلة المُخصصة للأسر المُستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة "شمس الحكمة"، يرافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور/ إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، والمهندس/ وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية، وشيوخ القبائل بالمنطقة.

واستهل رئيس الوزراء التفقد، بزيارة المنطقة المخططة لأهالى قبيلتى الصناقرة، والزعيرات، والتي أصبحت جاهزة لتسليمها للأهالي المستحقين، حيث استمع إلى شرح مُفصل من وزير الإسكان حول موقف تسليم الأراضي للمستحقين بمنطقة "شمس الحكمة"، في ضوء توجيهات الحكومة بتخطيط المنطقة المُخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضٍ بديلة، وسرعة تسليمها للأسر المُستحقة.

وأكد المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تتولى توصيل المرافق لهذه الأراضى، كما تم تخصيص مكتب بالمدينة من قبل المحافظة لتلقى طلبات الأهالي.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأن تكون كامل العقود التي سيتم تسليمها للأهالي مُسجلة ومخصصة بالاسم لكل مالك منهم.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التوجيه بأن تكون الأولوية لجميع أعمال التنمية الجارية أو المستهدف تنفيذها من خلال شركات للأهالي، من أجل إشراكهم في أعمال التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.

كما عرض المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، بشكل تفصيلي موقف تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضي المُخصصة للأهالي بالمنطقة البديلة، والتي تشتمل وفق المُخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة، هذا إلى جانب مُخطط شبكة الطرق الرئيسية والمرافق لمدينة "شمس الحكمة"، الذي تم اعتماده مؤخراً.

وأضاف رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة، أنه جاري تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة في القطاع الأول بمساحة 2000 فدان منها مساحة مخطط تفصيلي 250 فدانًا من خلال الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق، فيما يتم أيضًا تنفيذ أعمال طرق ومرافق أخري في القطاع الأول بمساحة 1800 فدان منها مساحة مخطط تفصيلي 300 فدان من خلال اتحاد شركتي "أر أو المتحدة للتجارة والمقاولات" و "أر أو للإنشاءات".