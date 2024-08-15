رئيس جامعة حلوان يعقد اجتماعاً مع أمناء الكليات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 02:25 مساءً - عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعاً مع أمناء الكليات وبعض مديري عموم الإدارات، بحضور اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ومتابعة خطط الكليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى.

وأكد الدكتور قنديل خلال الاجتماع على أهمية دور الجامعة في تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقاً لأحدث النظم ومعايير الجودة. وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، منها، احتياجات الكليات وتوفير الخدمات اللازمة لأداء مهامها، الكارت الذكي للطالب بالتعاون مع e-finance ، خطط العام الدراسي لكل كلية، أعمال الصيانة في الكليات، الأهتمام بالوافدين وتوفير سبل الراحة لهم.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة استمرار متابعة إدارات الكليات واحتياجات الطلاب التعليمية، مؤكداً على أهمية مواصلة ميكنة كافة الأعمال بالجامعة في إطار سعيها لتكون رائدة في مجال التحول الرقمي بين الجامعات المصرية.

من جانبه، أشار اللواء محمد أبو شقة إلى توجيهات رئيس الجامعة بعقد هذا الاجتماع بشكل دوري للوقوف على احتياجات الكليات، مؤكداً أن تقدم الجامعة وتحقيقها للريادة هو نتاج عمل جماعي.

كما وجه بدراسة احتياجات الكليات لتوفير بيئة تعليمية ذات كفاءة عالية، مشيداً بجهود بعض القيادات الجامعية في رفع مستوى الكليات والجامعة.

وفي ختام الاجتماع، ثمن الدكتور قنديل جهود القيادات الإدارية وجميع العاملين بالكليات وتفانيهم في العمل للارتقاء بالعملية التعليمية.