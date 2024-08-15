وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يستقبل وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 04:29 مساءً - استقبل السيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 15 أغسطس الجارى، وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر رئيس اللجنة، وعضوية كل من النائب عفت السادات وكيل أول اللجنة، والنائبة حنان سليمان وكيلة اللجنة، والنائبة عايدة نصيف أمين سر اللجنة.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية والهجرة أكد على اعتزازه ووزارة الخارجية بتعزيز العلاقات مع البرلمان ونوابه، مؤكداً على أنه تم توجيه كافة القطاعات بوزارة الخارجية بتوثيق العلاقات مع مجلس الشيوخ.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية ووفد لجنة العلاقات الخارجية تبادلا الرؤى والتقييمات إزاء كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية للسياسة الخارجية المصرية وتحقيق مصالحها، وعلى رأسها الحرب الدائرة في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية في هذا السياق الاتصالات المكثفة التي يجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وضمان عدم اتساع رقعة الصراع، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف السفير أبو زيد أن وفد لجنة العلاقات الخارجية حرص خلال اللقاء على التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، مثمناً الجولات الخارجية التي أجراها وزير الخارجية إلى العديد من الدول الإفريقية، حيث أطلع الدكتور عبد العاطى الوفد على نتائج زياراته، مؤكداً حرصه علي تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية ولاسيما دول حوض النيل، ونوه بأهمية العمل لزيادة الدعم لدول القارة وحث القطاع الخاص، كونه شريك أساسى للدولة، علي تعزيز انخراطه في مشروعات التنمية في إفريقيا بما يصب في صالح مصر والشعوب الإفريقية الشقيقية.

وقد أكد الوفد في هذا السياق على أن الزيارات إلى إفريقيا تسهم في تقارب الشعوب وأنه يتعين تكثيف تلك الزيارات، مع التوضيح أن وجود تمثيل برلماني في تلك الزيارات يعد أمراً هاماً في إطار التوجه للتقارب مع شعوب القارة، وثمن رئيس اللجنة في هذا الصدد زيادة مشاركة مصر في قوات حفظ السلام في إفريقيا.

وأردف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، لاسيما مع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على أهمية استمرار تواصل نواب البرلمان مع نظرائهم في البرلمان الأوروبى لاسيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر .

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن الدكتور عبد العاطى أكد خلال لقاءه مع وفد لجنة العلاقات الخارجية على أن البوصلة التي تحكُم السياسة الخارجية المصرية هي مصلحة الأمن القومى، وأن مصر تحرص على التوازن الاستراتيجى في علاقتها مع القوى الدولية.