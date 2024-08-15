قوافل التحالف الوطنى العلاجية بالمجان.. اليوم موعدنا لغير القادرين في الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 04:30 مساءً -

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وبمشاركة مديرية التضامن الإجتماعي، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 300 مريض من أهالى قرية ابشواي بمركز قطور، وقريتي اخناوي وسبطاس بمركز طنطا، وقرية تطاي بمركز السنطة فى محافظه الغربية.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعى بطنطا وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك".

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشادت زايد بمجهودات التحالف الوطني في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدة علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .