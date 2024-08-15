وزير الأوقاف يلتقي بالأئمة والوعاظ المدنيين العاملين بالقوات المسلحة

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار التعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة لتنمية الوعى الثقافى والعلمى لدى المجتمع المصرى، نظمت إدارة الشئون المعنوية لقاءً مع الأئمة والوعاظ المدنيين العاملين والمنتدبين بالقوات المسلحة بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

وألقى اللواء أركان حرب طارق هلال مدير إدارة الشئون المعنوية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيدًا بالدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى نشر الوسطية والاعتدال ومبادئ الدين الصحيح داخل المجتمع المصرى.

كما تم عرض فيلم تسجيلى استعرض دور ومهام إدارة الشئون المعنوية فى نشر الوعى الدينى والثقافى وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أفراد القوات المسلحة والمساهمة فى إبراز جهود التنمية الشاملة للدولة بالتعاون مع جميع المؤسسات الإعلامية.

وألقى الدكتور أسامه الأزهرى وزير الأوقاف كلمةً أعرب خلالها عن إعتزازه وتقديره برجال القوات المسلحة التى تعد الحصن المنيع لوطننا الغالى مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعى لدى الأئمة والوعاظ وعموم المجتمع المصرى بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته، وأكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على التعاون مع القوات المسلحة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز إستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطى الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبناء الشخصية المصرية ومواجهة الفكر المتطرف.

وفى نهاية اللقاء أشاد الدكتور أسامة الأزهرى بالدور الفعال للأئمة والوعاظ المدنيين العاملين والمنتدبين بالقوات المسلحة فى نشر الوعى وتنمية الوازع الدينى وتحصين الفرد المقاتل ضد كافة الأفكار الهدامة باعتباره الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها لحماية الأمن القومى المصرى.